Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Ağrı'nın merkez ilçesi Suçatağı köyünde 4 bin 417,52 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 146 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Sen-Pa İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki 26 bin 840,38 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 200 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Turan Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Muş'un merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) köyündeki 14 bin 467,29 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 66 milyon lira, aynı köydeki 13 bin 468 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 63 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fiba Halı Medikal Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 2 bin 132,96 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 166 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Adnan Baykoç'a, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı aynı yerdeki 483,92 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 70 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, yine aynı bölgedeki 561,14 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın da 57 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki 1027,59 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 60 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Buğra Mete Karaman'a satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 15 bin 766,48 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 329 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Başaran Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına onay verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör