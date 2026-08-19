Özelleştirme İdaresi Aydın’daki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki taşınmazın satışına ilişkin ihaleleri onayladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ TAŞINMAZ İÇİN 294,5 MİLYON LİRALIK SATIŞ

ÖİB adına kayıtlı taşınmazlardan biri, 92 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye, ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak.

Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

Aynı mahallede bulunan diğer taşınmazın ise "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde 202 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Kaya'ya satılması kararlaştırıldı.

Süleyman Kaya'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi uygun bulundu.

Karar kapsamında, ihale sözleşmelerinin imzalanması ve gereklerinin yerine getirilmesi için ÖİB yetkili kılındı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör