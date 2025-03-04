Özelleştirme İdaresi Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası’nda ilave istihdam oluşturulacağını bildirdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesinde '5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı' getirilerek istihdam düzeyinin mevcut çalışan sayısının üzerine çıkarılacağını ifade etmesine ilişkin ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'na ilişkin ihalenin, tüm basın yayın organları davet edilerek açık artırma yöntemiyle şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Santral ve madenin, 2000-2020 döneminde Park Termik AŞ tarafından işletildiğine ve sürenin sona ermesiyle 30 Haziran 2020'de kamuya geri döndüğüne işaret edilen açıklamada, santralin, Elektrik Üretim AŞ ile "özel şirketler" arasında yapılan hizmet alımı ve rödovans sözleşmeleri yoluyla işletilmeye başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, santral ve maden sahalarında daimi işçi statüsünde kamu personeli bulunmadığına işaret edilerek, "Halihazırda santral işletmesinde 770 personel çalışmakta olup bunların 750'si hizmet alımı yapılan firma çalışanlarıdır. Kömür madeni ise rödovans sözleşmesi kapsamında Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) tarafından işletilmektedir. KİAŞ, çoğunluk payları özel sektöre ait bir şirkettir. Kömür madeninde görev yapan 1224 çalışan, KİAŞ personelidir." ifadeleri kullanıldı.

"İLAVE İSTİHDAM İMKANI OLUŞTURULDU"

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihale ilanının 17 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlandığına, son teklif verme tarihinin de 4 Mart olarak revize edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte ihale şartları ve ihaleye konu alanların, ilgili sendikaların önerileri de dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, santral ve maden sahasının personelinin durumuna ilişkin de bilgi verilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Santral ve maden sahasında 5 yıl süreyle asgari 2 bin 50 çalışan şartının sağlanmasına, satış ve işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanması sonrası, çalışanın işten ayrılması durumunda dahi lojmanda 1 yıl süre ile oturma hakkı sağlanmasına ve ihaleye konu sahaların daraltılarak üretim faaliyetlerini aksatmayacak alanların ihale kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Böylelikle, '5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı' getirilerek istihdam düzeyi mevcut çalışan sayısının üzerine çıkarılıp bu şart teminat altına alındı. Dolayısıyla çalışan sayısının düşürülmesi bir yana ilave istihdam imkanı oluşturuldu."

"PEŞİN FİYATINA VADELİ ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

İhalenin, tüm tüzel kişi yatırımcıların veya ortak girişim gruplarının katılımına açık olduğu aktarılan açıklamada, tüm ihalelerde şartname alan yatırımcıların sayısı ve isimlerinin gizli tutulduğu, ancak tekliflerin alınmasının ardından teklif verenlerin ihale öncesi kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ihale bedeli ve ödeme koşullarına ilişkin de değerlendirmede bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:

"İhale peşin fiyat esasına göre yapılacak. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar, ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için en son açıklanan TÜFE/Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli ödeme yapılması söz konusu değildir. İlgili kanun gereğince, özelleştirme ihalelerinde muhammen bedel ilan edilmemekte olup nihai pazarlık ve açık artırma görüşmeleri neticesinde yatırımcılardan gelen tekliflerin idare tarafından belirlenen değerin altında olması durumunda ihale iptal edilecek."

"İHALEDE DEVLETİN HERHANGİ BİR ELEKTRİK ALIM GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR"

İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alıcı, tamamen piyasa koşullarında elektrik üretimi ve satışı yapacak. İhale hazırlıkları kapsamında, ihale konusu tüm varlıkların finansal, teknik ve gayrimenkul değerleme süreçleri, uluslararası değerleme standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak, uzman danışmanlık firmalarından hizmet alınarak tamamlandı. Santral ve maden sahalarının özelleştirilmesi ile santral ve maden sahası için gerekli zorunlu yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi, kamu zararının önlenmesi, varlıkların en verimli şekilde işletilerek kamunun devralmasının ardından azalan elektrik ve kömür üretiminin artırılması ve bu suretle yerli kömür kaynaklarımızın etkin kullanımı ile enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir."