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Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:53

Özelleştirme İdaresi'nden 418 milyon liralık 3 taşınmaz için satış kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ait Aydın'ın Didim ilçesindeki 3 taşınmazın satışı Cumhurbaşkanı kararlarıyla onaylandı. Taşınmazlar toplam 418 milyon 590 bin lira bedelle en yüksek teklif sahiplerine satılacak.

AA
Özelleştirme İdaresi’nden 418 milyon liralık 3 taşınmaz için satış kararı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bazı taşınmazların satışına ilişkin alınan kararlar onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİDİM'DEKİ 3 TAŞINMAZ SATILACAK

Buna göre ÖİB adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 bin 38,82 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 140 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Tayyip Koyuncu'ya satışı uygun bulundu.

İlçedeki 3 bin 236,99 metrekare yüz ölçümlü bir diğer taşınmazın ise 90 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

6 bin 689,79 metrekare yüz ölçümlü üçüncü taşınmazın satışı da 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Diyar Koyun'a yapılacak.

Üç taşınmaz için belirlenen toplam satış bedeli 418 milyon 590 bin lira oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI #AYDIN #RESMİ GAZETE

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