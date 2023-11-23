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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:44

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışına onay verilmesine ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirme kapsamında bulunan Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışı ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Uludağ Rulman Katı Yakıtlar Madencilik Otomotiv Makina İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların da 4 milyon 775 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifine satılması uygun bulundu.

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Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı
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