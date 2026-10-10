Özgür Özel’in kafası karışık!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, 2025 yılında dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Borsa İstanbul'a yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin sözleri yeniden gündeme geldi. Borsa İstanbul pay piyasasında 1 Şubat 2025'ten itibaren olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ani düşüşler tespit edilmesi üzerine, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından resen soruşturma başlatıldı. Makul bir ekonomik gerekçeyle açıklanamayan hareketlere ilişkin soruşturmanın SPK, Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul ile koordineli yürütüldü. Özel, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başlattığı soruşturmaya ilişkin konuşmasında, "Gitmiş geçen cuma günü 'Borsa düştü' diye soruşturma başlatmış. Ve başsavcılık fiyat hareketliliği konusunda haber yapan, yayan kişiler hakkında da soruşturma başlatmış. Tam bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

'SPK DEVREYE GİRER' SAVUNMASI

Özel, konuşmasında borsadaki hareketlerin araştırılmasında SPK'nın yetkili olduğunu belirterek, "Borsada bir şey varsa SPK devreye girer, araştırmayı yapar. Bir suç varsa savcılığa suç duyurusunda bulunur" demişti. Gürlek'in eşinin SPK'da üst düzey yönetici olduğunu da gündeme getiren Özel, "Emir Tayyip Bey'den gelince eşinin kurumunu bile beklemeye tahammülü yok" iddiasında bulunmuştu.



FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

FON soruşturmasında SPK 17 Eylül 2026'da ilgili fonların tasfiyesine karar verdi. Fonlarda 455 bin tekil yatırımcının bulunduğu açıklanırken, Bakan Gürlek 6 Ekim'de yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin uygulandığını belirten Gürlek, beş kişinin TMSF hesaplarına para iadesi yaptığını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör