Pamukta mazot ve gübre desteği 3.5 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını söyledi. Kirişci, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi yolundaki 150 dekarlık pamuk tarlasındaki hasada katıldı. Bakan Kirişci önce biçerdöverle, daha sonra elle pamuk hasat etti. Türkiye'nin pamuk üretiminde 7'nci, verimde ise 3'üncü sırada bulunduğunu aktaran Kirişci, Türkiye'deki pamuğun yüzde 10'unun Hatay'da üretildiği ifade etti.Desteklemelerle ilgili bilgi veren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle 2021 yılındaki rakamları hatırlatma açısından ifade etmek isterim. Mazot için dekara 68 lira, gübre için 8 lira olmak üzere toplamda 76 lira bölü dekar üzerinden destekleme ödemeleri yapıldı. Öngörülen yeni destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek. 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak. Dolayısıyla daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun."TARIMDA verimliliğin artırılmasında sertifikalı tohum kullanımının önemini vurgulayan Kirişci, şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 96'sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 yılda ihracatta da 13 kat artış sağladık. 2021 ihracatımız 215 milyon dolar. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. 2022'de yüzde 31 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı şu anda yüzde 94'ler düzeyine çıktı. Hedefimiz bunun önce yüzde 100'e, daha sonra da üzerine çıkmasıdır."