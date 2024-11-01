Papara Holding yatırım teknolojileri şirketi Finfree’yi satın aldı

Papara Holding, FinFree'yi satın aldığını duyurdu. Papara, yatırım teknolojileri alanındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu hamle ile finansal özgürlüğü daha geniş kitlelere ulaştırma ve kullanıcılarına kapsamlı bir finansal deneyim sunma vizyonunu ortaya koyuyor.

Papara CEO'su Emre Kenci, bu satın almanın ardından Papara'nın sunduğu yatırım ürünlerini çeşitlendireceklerini belirterek, şunları söyledi: "Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısı son yıllarda büyük bir artış göstererek 7,5 milyona ulaştı. Artık kullanıcılar finansal geleceklerini güvence altına almak ve kişisel refahlarını artırmak için yatırımlarını bireysel olarak kolayca yönetmek istiyor. Biz de Papara olarak, her seviyeden yatırımcıyı destekleyecek yenilikçi ve kolay çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz."

Bu satın almanın ardından Papara, Finfree'nin gelişmiş teknolojilerini kendi yatırım ürünleriyle birleştirerek, bireysel yatırımcılara daha kapsamlı analizler yapma ve bilinçli yatırım kararları alma imkanı sağlayacak. Kullanıcılar, portföy performanslarını kolaylıkla ölçebilecek ve karmaşık finansal verileri daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek. Ayrıca, Papara, hisse senedi ve fon dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına erişimi genişleterek yatırımcıların portföylerini daha çeşitli hale getirmelerine olanak tanıyacak.

FİNANSAL TEKNOLOJİLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Emre Kenci, Finfree'nin bireysel yatırımcılara sunduğu yenilikçi çözümlerin yanı sıra kurumsal çözümlerinin de altını çizerek, finansal kuruluşların ihtiyaç duyduğu yatırım verilerini yapay zeka desteğiyle analiz etme ve güvenilir verilere hızlı bir şekilde erişme imkânı sağlayacaklarını belirtti. Kenci, "Finfree'nin gelişmiş veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle, finansal kurumlara daha hızlı, doğru ve anlamlı içgörüler sunmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte şeffaf fiyatlama ile piyasayı global standartlarda bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

FİNFREE İLE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKTE YENİ DÖNEM

Finfree'nin Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, Papara ailesine katılmanın heyecan verici bir adım olduğunu ifade etti: "Papara ile güçlerimizi birleştirerek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım önerileri ve otomatik portföy yönetimi gibi yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Finansal karar alım ve yatırım süreçlerini daha erişilebilir hale getirerek Türkiye'de yatırım yapma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Papara, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki finansal teknoloji ekosistemine yeni ürünler ve hizmetler kazandırarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanında olmaya devam edecek.