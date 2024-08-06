Papara Nedir? Papara Dolandırıcılığı Var mıdır, Güvenli midir?

Papara, kullanıcılarına sunduğu kartlarla hem fiziki hem online ödemeleri güvenli ve keyifli hale getirmekte; yurt içinde ücretsiz, yurt dışına sabit ücretlerle para transferi yapmaya olanak sağlamaktadır. Papara; kolay kullanımla komisyonsuz, hesaplı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğu uygulamasında, kendi sunduğu birçok hizmetin yanında grup şirketlerinin sigorta, yatırım ve kıymetli maden alım satımı gibi diğer finansal hizmetlerine de erişim sağlamaktadır. Papara nedir, hangi bankaya aittir, güvenli midir?

1. PAPARA NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet izni alarak 2016 yılında faaliyete başlayan Papara; ön ödemeli kartlardan online ödemelere, yurt dışı para transferinden işletmelerin online ve yüz yüze ödeme alma ihtiyaçlarına kadar uçtan uca finansal çözümler bir finansal teknoloji şirketidir. Papara, herhangi bir bankanın iştiraki veya grup şirketi olmamakla birlikte faaliyetlerini 6493 sayılı kanun ile belirlenmiş olan çerçevede Merkez Bankası'nın denetim ve gözetimi altında yürütmektedir. Papara, CNBC'nin pazar araştırma şirketi Statista ile hazırladığı 2024 raporunda "Dünyanın En İyi 250 Fintech Şirketi" listesine Türkiye'den giren tek şirket olmuştur.

Mastercard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka dışında bir kuruluş tarafından sunulan ön ödemeli kart üreten Papara'nın 20 milyondan fazla bireysel ve 4 bin 500'ü aşkın ticari kullanıcısı bulunuyor. Ücretsiz olarak sahip olunan Papara Card için kullanım ücreti, kart aidatı ödenmezken kullanıcılar Papara ile hem Cashback kazanabiliyor hem de fatura ödemeleri, yurt içi ve yurt dışı para transferi işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

2. PAPARA DOLANDIRICILIĞI VAR MIDIR?

Bazı kullanıcılar tarafından, "Papara güvenilir mi?" sorusuyla sistemin güvenlik açığı olup olmadığı merak edilmekte. Papara uygulamasını ve Papara kartlarını kullanırken güvenlik konusundaki belli başlı konulara dikkat ettiğiniz takdirde bir riskle karşılaşmanız mümkün değil. Dikkat etmeniz gereken konular ise tüm bankacılık ve finansal hizmetler alanında dikkat etmeniz gerekenlerden farklı değil. Örneğin; internette dolandırıcılık yapmaya çalışanlara, cihazınıza bulaşabilecek virüslere, kişisel verilerinizin yayılmasına izin vermemeniz sizi birçok riske karşı koruyacaktır. Papara hesabınıza para yüklerken Papara uygulaması ve https://www.papara.com/ adresi dışında hiçbir internet adresini kullanmayın. Size Papara'dan gönderildiğinden emin olmadığınız hiçbir e-postada ya da Papara'ya ait olmayan internet sitelerinde yer alan bağlantıda kişisel bilgilerinizi kullanarak işlem yapmaya çalışmayın. Ayrıca Papara hesap numaranızı, kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi birçok finansal kurumda olduğu gibi üçüncü kişilerle paylaşmayın. Tüm bunlara dikkat ettiğinizde Papara'nın sunduğu hizmetlerden güvenli bir şekilde yararlanabilirsiniz.

3. PAPARA HESAP KİRALAMA SUÇ MUDUR?

Papara hesap kiralama işlemleri, yasadışı faaliyetlerde ve suç teşkil eden eylemlerde kullanılabileceğinden son derece risklidir. Sizin adınıza açılan bir hesabı yalnızca siz kullanabilirsiniz. Hesabınızı üçüncü bir kişiye kullandırmanız halinde, bu kişilerin Papara hesabınıza kullanarak suça konu olmuş paraları aklamaya çalışabileceklerini unutmayın. Hesabınızı kiralayarak hesap bilgilerinizi ve şifrelerinizi paylaştığınızda, bu kişilerin işleyebilecekleri suçlar ve yasadışı faaliyetler ile ilgili soruşturmalara dahil edilebilirsiniz ve bunlardan siz de sorumlu tutulabilirsiniz. Ayrıca, Papara bu tür faaliyetleri engelleyebilmek için sürekli incelemeler yaptığını unutmayın. Papara, hesabınızı sizden başka kullananların olduğunu tespit ettiğinde hesabınızı kapatır ve sonrasında Papara'da yeni bir hesap açmanıza izin vermez.

4. DİKKAT! PAPARA HESABINI KİRALAMAYA ÇALIŞANLAR, SİZİ NELER BEKLİYOR?

Papara hesabı sadece hesap sahibi tarafından kullanılabilir. Kullanıcı bilgileri ve şifreler yalnızca hesap sahibine aittir ve bu hesap ile yapılan tüm işlemler hesap sahibin sorumluluğundadır. Kullanıcı, bilgilerinin başkasının eline geçtiğine dair tereddüt yaşadığı durumda, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. Maddesi'ne uygun olarak, derhal Papara'ya bildirmelidir. Hesabın başka biri tarafından kullandırılmasının bu madde kapsamında da ayrı suç olarak düzenlendiğini unutmayın. Dolayısıyla, Papara hesaplardaki bu tip kullanımları ve şüpheli işlemleri incelemek ve bildirmekle ve bu hesapların suç gelirleri için kullanılmasını engellemekle yükümlüdür. Papara'da bu tür kullanımları sürekli takip eden ve MASAK ile yakından çalışan güçlü bir uyum ekibi bulunmaktadır. Kullanıcı, hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını ihbar etmediği takdirde tüm yasal sorumluluğu üstlenmiş sayılır. Söz konusu hesapta şüpheli bir işlem gerçekleştirildiğinde tüm sorumluluk kullanıcıya aittir ve cezai yaptırım uygulanabilir.

5. PAPARA HESAP KİRALAMANIN CEZASI NEDİR?

Papara tarafından sunulan hizmetler yalnızca Papara'da hesap açmış kişiler tarafından kullanılabilir. Papara hesapları; NFC doğrulaması, kimlik ön ve arka yüz taraması, kullanıcının kimlikteki kişi ile aynı kişi olduğunu doğrulamak için canlılık kontrolü yapılarak doğrulanır. Kullanıcılar, Papara hesaplarının kullanımına ilişkin kendisine verilen şifreleri üçüncü kişilere veremez, hesaplarını üçüncü kişilere kullandıramaz. Hesabını başkasına kullandıran kullanıcı 5549 sayılı Kanun'un 15'inci maddesini ihlal etmiş sayılır ve bu ihlal nedeniyle kullanıcıya 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Papara kullanıcıların hesaplarını başka kişilere kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol edebilir ve şüphe halinde hesapları geçici veya kalıcı olarak dondurabilir, askıya alabilir veya kapatabilir. Papara bünyesinde yer alan MASAK Uyum Görevlileri ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheli işlemler tespit edilip analiz edildikten sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilir. İncelemeye alınan hesaplarda kalan bakiye kanunlar gereği kullanıcı tarafından çekilemez. Hukuk dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde ilk başvurulacak kişi hesap sahibidir. Bu aşamada hesap sahibinin cezai sorumluluğu vardır.