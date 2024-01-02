PARA’dan çok özel bir sayı

TURKUVAZ Medya bünyesinde yer alan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yeni yıla rehber niteliğinde bir sayı ile girdi. Dev almanak Türkiye'nin önümüzdeki bir yılına ışık tutacak rehber olacak. Dergide Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in PARA'ya özel açıklamaları yer alıyor. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan başta olmak üzere banka CEO ve genel müdürlerinin görüşleri de bulunuyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı gibi 500'e yakın iş insanının değerlendirmeleri bulunuyor.