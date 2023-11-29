Paranın patronundan İSO’da tarihi mesaj: Türk Lirası’na geçiş zamanı geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı ağırladı. Erkan, yaptığı konuşmada TL'ye vurgu yaparak, "Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" mesajını verdi."Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğine uluslararası yatırımcıların da inanmaya başladığını rapor, beklenti, ilgi ve girişler üzerinden izlemekteyiz" diyen Erkan ayrıca, "Türk lirası tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep arttı. 17 Kasım itibarıyla, 12 hafta içerisinde, Türk lirası mevduat 1.7 trilyon lira artarken, kur korumalı mevduat 601 milyar lira ve döviz cinsi mevduat da yaklaşık 3 milyar ABD doları gerilemiştir. Türk lirasına geçişi kuvvetlendiren sadeleştirme adımlarımız, milli paramız ile tasarrufu özendirerek para politikamızın etkinliğini artırmaktadır" diye konuştu.Erkan, sözlerine şöyle devam etti: "Türk lirası mevduat güçlenirken ve kur korumalı ile döviz cinsi mevduat gerilerken, rezervlerimiz de çok güçlü bir artış eğilimindedir. 17 Kasım itibarıyla, brüt uluslararası rezervler, mayıs sonuna kıyasla 36 milyar dolar artış göstererek 134 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu aynı zamanda son 9 yılın da en yüksek seviyesidir. Yakın dönemde rezervlerde gözlenen artışta Körfez ülkelerinin yanı sıra batılı fon girişlerinin de etkisi görülmüştür."Dezenflasyon süreci ve finansal istikrar konusunda reel sektörden destek talep eden Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Enflasyonla mücadelede ikinci olmazsa olmaz koşul olarak size aktardığım enflasyon patikamıza dair 'algı, kabul ve itibar' üçlüsü, enflasyonun bu patikaya oturabilmesi için çok önemli bir araç ve kolaylaştırıcı faktördür" dedi. Başkan Erkan, "Şu noktayı sizlerle bütün açıklığıyla paylaşma ihtiyacı ve sorumluluğu hissediyorum: Biz üzerimize düşeni yaptığımız ve yaptıklarımız üzerinden bizi değerlendirip bu patikaya olan inancınızı pekiştirirseniz, enflasyonu bu patika üzerinde oturtup dezenflasyonu minimum maliyetle gerçekleştirmemiz mümkün olabilecektir. Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple "algı, kabul, itibar" üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız" ifadelerini kullandı.Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını kaydeden Erkan, "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatacağımızı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığı ise gerektiği müddetçe sürdüreceğiz" diye konuştu. Erkan, "Parasal sıkılaştırmada belirli bir noktaya ulaştığımız ve politika adımlarımızın birikimli etkilerini gözlemleyeceğimiz bir döneme giriyoruz" açıklamalarında bulundu.TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşme dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Görüşmede; Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer de yer aldı. Dünya Bankası, Türkiye'ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlayacak.MERKEZ Bankası'nın attığı adımların reel sektör ve nitelikli büyüme için önemli olduğunu belirten İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Merkez Bankamızın reel sektörün temsilcileri olarak bizlerle yapılan istişareler sonucu aldığı önemli kararları, bu çerçevede atılan adımlar olarak değerlendiriyor ve takdirle izliyoruz. Merkez Bankası reel sektörü doğru anlıyor ve beklentilerini doğru okuyor" dedi.Ortalaması yüksek, sürdürülebilir ve oynaklığı düşük milli gelir büyümesinin olmazsa olmaz koşulu olan düşük enflasyonun, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül eder hale geldiğini belirten Erkan, "Ülkemizin artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır" dedi. Erkan enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, yıllık enflasyonun 2024'ün ikinci yarısında gerileyeceğini kaydetti.TCMB Başkanı Erkan, yapısı gereği yılda bir kere fiyatın güncellendiği kira ve eğitim gibi kalemlerde de manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli bir yavaşlamanın görüleceğini ve bu tür kalemlerde dezenflasyonun 2024 yılı sonu ve 2025'te daha hissedilir hale geleceğini aktardı.