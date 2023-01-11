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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:11

Pasaport harcı farkı o kişilerden alınmayacak!

Geçen yıl aralık ayında pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle ocak ayına randevu alanlar, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı ödemeyecek.

AA
Pasaport harcı farkı o kişilerden alınmayacak!

Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl, "3'ü Bir Yerde Projesi" kapsamında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurularına ilişkin yoğun mesai harcandı.

Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2 milyon 100 bin pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı.

Dünya genelinde yaşanan çipli pasaport üretimlerindeki kriz nedeniyle sürecin daha kolay atlatılması için 25 Ağustos 2022 itibarıyla "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaport üretimi başlatıldı.

Bu kapsamda, bugüne kadar 710 bin yerli ve milli pasaport teslim edildi.

ÜCRET FARKI ALINMAYACAK

Vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de alındı. Bu doğrultuda randevu alma süresi 15 güne çıkarıldı. Randevusuna gidemeyeceklerin yerine randevu alınabilmesi sağlandı.

Geçen yılın sonunda pasaport harcı ödemesini yapanlar, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu almak zorunda kaldı. Ancak nüfus müdürlüklerine başvuru için gidenlerden, bu yılki harç tutarındaki artış dolayısıyla ücret farkı ödemesi istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak.

2022 VE 2023 YILLARI PASAPORT HARCI BEDELİ

Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.

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Pasaport harcı farkı o kişilerden alınmayacak!
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