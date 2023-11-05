Patates bu yıl fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın ilçesi Sandıklı'da temmuzda başlayan patates hasadında sona gelindi. Tarladan makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Temmuz ayında ekimi yapılıp ekim ayı sonu kasım ayı başında hasadı yapılan ikinci ekiliş patatesler, verim bakımından üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede ikinci ekilişi yapılan patateslerin fiyatları düşmüş olsa da girdi maliyetlerinin birinci ekime göre daha düşük olması ve verimin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.



Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Birinci ekim patateslerin ekimi mart ayında başlıyor. Temmuz ayında da sökümüne başlanılıyor. İkinci ekiliş patateslerde temmuzda ekimi yapılarak ekim sonu kasım ayı başında hasadı yapılır. Türkiye'nin bütün bölgelerine Sandıklı patatesi gidiyor. Ayrıca yurt dışına da ihraç oluyor. Sandıklı patatesi iklim şartları ve topraktaki verimden dolayı ayrı bir lezzeti vardır. Patates bu yıl ilk ekimlerde yağışlardan dolayı hastalıklardan kaynaklanan verim kaybı oldu. İkinci ekimler de sorun olmadı. Çiftçisinin yüzü ikinci ekimde güldü. Patatesin girdi maliyetleri işçi olsun, gübre olsun, ilaç olsun yüksek" dedi.



Öte yandan, en kaliteli patates cinsi olan agriya cinsi patatesin tarlada 8 ila 9 lira arasında kilogramının satıldığı, diğer patateslerin kilogram satış fiyatının ise 6-7 TL arasında satıldığı kaydedildi.