Pazarda satılmayan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ESK, söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek. Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilecekler.Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak. Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak. ESK'nın büyükbaş et alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280, düvede 270, inekte 260 TL olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogramda yerli tosunda 320, ithal tosunda 285, düvede 305 ve inekte 295 TL olacak. Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogramda koyunda 250 TL, keçide 140 TL. Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına koyunda 280 TL, keçide 170 oldu.