Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası başlattı

Pegasus yeni yıla özel indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Kampanyanın ne zaman başlayacağı ve bilet fiyatları belli oldu.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında yurt dışı seferlerinde biletler 49 Euro'dan başlayacağı öğrenildi. Yurt içi seferler için indirimli uçak biletleri ise 899 TL'den satışa çıktı. İndirimli uçak bileti kampanyası 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Pegasus kampanya dahilinde yurt içinde Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri'ye indirimli bilet satıyor.

YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yurt dışında ise Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.

