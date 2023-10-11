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Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:30 Son Güncelleme: 11.10.2023 10:30

Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış kaydetti.

AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 artarken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,2 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 düştü.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 98,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 58,5 arttı.

Perakende ciro ağustosta bir önceki aya göre de yüzde 4,5 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 13 yükseldi.

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Perakende satış hacmi arttı
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