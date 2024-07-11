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Giriş Tarihi: 11.7.2024 11:44

Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 3,8 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 5,8 artış gösterdi.

AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Ticaret satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 düşerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 5,8 artış gösterdi.

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Perakende satış hacmi arttı
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