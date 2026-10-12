Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Perakende ticaret satış hacmindeki yıllık artış ise yüzde 10,1 oldu.
MOTORLU TAŞITLAR VE TOPTAN TİCARETTE DÜŞÜŞ
Ağustos ayında motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi, yıllık bazda yüzde 11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacminde de yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.
Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 yükseldi.
AYLIK BAZDA PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 1,4 ARTTI
Ticaret satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,4 yükseldi.
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık yüzde 1 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.
Böylece ağustosta hem yıllık hem de aylık bazda perakende satış hacmi artarken motorlu taşıtlar ve toptan ticaret kalemlerinde düşüş görüldü.