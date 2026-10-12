Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:31 Son Güncelleme: 12.10.2026 10:34

Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı

Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık yüzde 0,6 artarken perakende satış hacmi yüzde 10,1 yükseldi. Aylık bazda da perakende satışlar yüzde 1,4 artış kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Ekonomi
Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Perakende ticaret satış hacmindeki yıllık artış ise yüzde 10,1 oldu.

MOTORLU TAŞITLAR VE TOPTAN TİCARETTE DÜŞÜŞ

Ağustos ayında motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi, yıllık bazda yüzde 11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacminde de yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.

Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 yükseldi.

AYLIK BAZDA PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 1,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,4 yükseldi.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık yüzde 1 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Böylece ağustosta hem yıllık hem de aylık bazda perakende satış hacmi artarken motorlu taşıtlar ve toptan ticaret kalemlerinde düşüş görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA