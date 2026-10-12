Perakende satışlarda yıllık yüzde 10,1 artış! TÜİK ağustos verilerini açıkladı

AYLIK BAZDA PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 1,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,4 yükseldi.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık yüzde 1 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Böylece ağustosta hem yıllık hem de aylık bazda perakende satış hacmi artarken motorlu taşıtlar ve toptan ticaret kalemlerinde düşüş görüldü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör