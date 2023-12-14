Perakende ticarette kurallar yeniden düzenlendi

TicaretBakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı düzenlemeyle 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde perakende ticarette kuralları yeniden belirledi. Yönetmelikle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde karşı tarafın ticari faaliyetlerini bozan, karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan faaliyetler, "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanarak yasaklandı. Bu kapsamda, karşı tarafın herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlanması, kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması, tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin şartlarının, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlenmemesi, sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere yer verilmesi yasaklanarak idari para cezasına bağlandı. Üretim tarihinden itibaren 30 günde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin, teslim tarihinden önce 30 günde iptal edilmesi, bozulma maliyetinin karşı tarafa yansıtılması ve satılamadığı gerekçesiyle iade edilmesi gibi faaliyetlere idari para cezası uygulanacak.