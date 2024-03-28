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Giriş Tarihi: 29.3.2024

Perakende yasası sektörün önünü açtı

Perakende yasası sektörün önünü açtı
Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, yeni e-ticaret yasasının getirdiği adil ve şeffaf rekabet koşulları sayesinde e-ticaret sektörünün daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. Gökçetekin, "Sağlıklı ve rasyonel rekabetin olması herkes için faydalı. E-ticaret yasası sektör tarafından pek çok mecliste tartışıldı ve destekleniyor. Türkiye yasanın pozitif etkilerini de görmeye başladı. Tüm sektörün ve özellikle küçük şirketlerin büyüme oranına etkisi kısmi olarak yürürlükte olduğu 2023'te pozitif oldu. Henüz uygulamanın başındayız. Herkese nefes alma ve büyüme imkânı tanıyan bir yasa olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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Perakende yasası sektörün önünü açtı
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