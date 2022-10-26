Perde kalktı yerli ve milli KAPGAN ilk kez görüntülendi! İHA ve İDA’lardan sonra sırada İKA var





"KAPGAN'IN TESTLERİ BİTTİKTEN SONRA ENVANTER SÜRECİ GELİŞECEKTİR"



İnsansız kara aracı KAPGAN hakkında açıklamalarda bulunan HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, "KAPGAN'ın üzerinde 30x113 mm'lik bir silahı var. Bu silahın 2 km etkin menzili bulunuyor. Hava ve kara hedeflerini kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor. Buradaki ana hedefimiz, araçlarımıza akıl katmaktır. Daha önce BARKAN insansız orta sınıf kara aracımızda bunu gerçekleştirmiştik. Körfez bölgeleri başta olmak üzere bu aracımızın farklı ülkelere ihracatını yapmayı hedefliyoruz. Bölgedeki ülke ve firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda aracımızla atış ve gövde testlerini tamamlamış olacağız. Yakın zamanda KAPGAN aracımızda da BARKAN ve BAHA aracımızda uyguladığımız GPS bağımsız hareket etme kabiliyetini sağlayarak elektronik harbe karşı sahada daha iyi olacağını düşünüyorum. KAPGAN'ın hareket kabiliyeti çok yüksek. Hem sınır bölgelerinde hem de çöl bölgelerindeki arazilerde kullanımı kolay olacak. Araçlar belli testleri geçtikten sonra envantere girebiliyor. KAPGAN'ın testlerini 3-5 ay sonra bitirdikten sonra bunu sahada da göstereceğiz. Daha sonra envanter süreci gelişecektir" dedi.