Petrol 100 doların altında

ABD'de ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferlerin ardından Ortadoğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün cuma günü 117.6 dolar olan varil fiyatı 95 doların altını gördü. Petrolde bu hafta yaşanan düşüş yüzde 20'ye ulaştı. Kongre'de Demokratların güç kazanmasının ardından siyasi baskı altındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çatışmayı tırmandırma ihtimalinin azalabileceği beklentisi petrolde düşüşü hızlandırıyor. Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 6.08 TL indirim geldi.

ALTIN FİYATLARI UÇTU

Altın Demokratların ABD ara seçimlerindeki kesin zaferini coşkuyla karşıladı. Doların zayıflaması ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına ilişkin endişesinden kurtulan altının ons fiyatı 2 haftanın zirvesine çıktı. 30 Ekim'de 3 bin 874 dolar olan altının ons fiyatı dün itibarıyla 4 bin 130 doları geçti. Borsalar da, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin küresel piyasalarda oluşturduğu iyimserlik ve beklentileri aşan şirket bilançolarıyla uçuşa geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 2 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, Avrupa'da bankacılık hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

DOLAR ZAYIFLIYOR

Yatırımcıların, ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Dolar endeksi 101.09'a inerek son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, doların zayıflaması küresel varlıklarda dolar cinsinden fiyatlanan emtialara güçlü bir alım getirdi.

BORSA İSTANBUL TOPARLANIYOR

Fon krizinin piyasalarda yaşattığı güven bunalımının etkisiyle 11 Eylül-30 Ekim 2026 tarihleri arasındaki 7 haftanın tamamında düşen Borsa İstanbul, bu hafta hızla toparlanmaya geçti. 7 haftada yüzde 25.63 düşen BIST 100 Endeksi, bu haftanın gününde yüzde 6'dan fazla yükseldi. Şirketlerin toplam piyasa değeri bu süreçte 1.2 trilyon lira arttı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör