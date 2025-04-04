Petrol 4 yıl sonra ilk kez 65 doların altında

Brent petrol küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve OPEC ülkelerinin aldığı kararlarla yüzde 7'lik kayıp yaşamasının ardından 2021 yılından bu yana ilk kez 65 doların altına kadar geriledi.

PETROLDE ÇOK SERT KAYIP

Brent ham petrol fiyatları, OPEC+ üretimindeki artışa ve artan küresel ticaret gerginliklere tepki gösterdi. Bir önceki gün yüzde 6,4'lük düşüşün ardından bugün yüzde 7 civarındaki gerileme ile 65 doların altını gördü. . OPEC+, mayıs ayında daha önceki 135.000 varil/gün yerine günde 411.000 varil eklemeyi hedefliyor. Arzın artırılmasına yönelik bu hamle de petrolde kayıpları derinleştirdi.

TİCARET SAVAŞLARI PİYASALARI BASKI ALTINA ALDI

Öte yandan ABD tariflerine karşılık Çin'in 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına %34'lük tarife getirme planıyla daha da kötüleşen ticaret anlaşmazlıkları küresel piyasalara baskı uyguluyor. Petrol sert düşüşlerle hafta boyunca yüzde 10'luk bir kayıp yaşamaya hazırlanıyor. Bu, altı ayın en büyük yüzdelik düşüşünü işaret ediyor.