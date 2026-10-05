Petrol fiyatlarına G7 darbesi! Brent ve WTI yönünü terse çevirdi

Petrol fiyatları, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı sırasında Körfez'deki petrol altyapısının daha fazla zarar görebileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel arzın artacağı beklentisiyle Pazartesi günü geriledi. Orta Doğu'dan artan ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden petrol piyasaya sürme kararı fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
BRENT 101 DOLARA, WTI 90 DOLARA GERİLEDİ
Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,65 düşüşle varil başına 101,59 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 95 sent veya yüzde 1,03 düşüşle 90,12 dolar oldu.
Brent petrol, geçen hafta elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri verirken, WTI yüzde 1,6 değer kaybetti.
G7 ülkeleri cuma günü, acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme konusunda anlaşmıştı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısının ardından alındığı ve enerji ihracatına yönelik kısıtlamalardan kaçınma sözü verildiği belirtildi.
ORTA DOĞU'DAN PETROL İHRACATI ARTIYOR
Pazartesi günü yayımlanan sevkiyat verileri, G7'nin rezerv satışının yanı sıra Orta Doğu'dan yapılan ham petrol ihracatının da arzı artırdığını gösterdi.
Bölgeden yapılan ihracatın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılara rağmen eylül ayının son haftasında yedi günün dördünde savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi.
KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, "G7'nin stratejik rezervleri kullanma kararı, kısa vadeli arz endişelerinin fiyatlar üzerindeki etkisini azaltıyor. Suudi Arabistan'ın ihracat hacimlerinin, söz konusu variller daha yüksek maliyetle ve daha verimsiz rotalar üzerinden taşınsa da savaş öncesi seviyelere doğru geri döndüğüne ilişkin görüş de güçleniyor" dedi.
Waterer, "Bu iki gelişmenin birleşimi, Körfez bölgesindeki enerji altyapısının daha fazla zarar görmesi riskinin ortadan kalkmamış olmasına rağmen fiyatları şimdilik baskılamak için yeterli" ifadelerini kullandı.
KÖRFEZ'DEKİ SALDIRILAR PİYASANIN GÜNDEMİNDE
Husiler, son 12 saat içinde Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki 50 hava ve füze saldırısına karşılık olarak Suudi Arabistan'ın Riyad ve Khurais bölgelerindeki Saudi Aramco tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Suudi Arabistan'dan ise söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.
Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti de pazar günü, İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgeleri geri almak amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı.
ARAMCO ASYA İÇİN FİYATLARI İNDİRDİ
Öte yandan Aramco, Asya için kasım ayı ham petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde indirerek son altı yılın en düşük seviyesine çekti.
ING analistleri yayımladıkları notta, devam eden jeopolitik gerilimler ve Körfez'deki ticari gemilere yönelik saldırılardaki artış nedeniyle Brent fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.
İran savaşı Orta Doğu genelinde kapasite artırmaya yönelik projeleri aksatırken, gelecekteki üretim potansiyeline ilişkin tahminlerde de belirsizlik oluştu. Bu gelişmelerin ardından OPEC+ üyelerinin 2027 petrol üretim kotalarını belirleyecek değerlendirmeyi ertelediği bildirildi.
Konuya yakın iki kaynak, kararın söz konusu gelişmelerin ardından alındığını söyledi.
UKRAYNA'NIN RUS PETROLÜNE YÖNELİK SALDIRILARI DA TAKİP EDİLİYOR
Avrupa'da ise Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artıracağı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cumartesi günü yayımlanan Reuters röportajında, ülkesinin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi.
Körfez'deki arz endişeleri, G7'nin rezerv kararı, Orta Doğu'dan artan petrol ihracatı ve Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılar, küresel petrol piyasasında fiyatların yönü açısından yakından takip edilen başlıklar olmaya devam ediyor.