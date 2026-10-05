Petrol fiyatlarına G7 darbesi! Brent ve WTI yönünü terse çevirdi

KÖRFEZ'DEKİ SALDIRILAR PİYASANIN GÜNDEMİNDE

Husiler, son 12 saat içinde Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki 50 hava ve füze saldırısına karşılık olarak Suudi Arabistan'ın Riyad ve Khurais bölgelerindeki Saudi Aramco tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan ise söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.

Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti de pazar günü, İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgeleri geri almak amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı.

ARAMCO ASYA İÇİN FİYATLARI İNDİRDİ

Öte yandan Aramco, Asya için kasım ayı ham petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde indirerek son altı yılın en düşük seviyesine çekti.

ING analistleri yayımladıkları notta, devam eden jeopolitik gerilimler ve Körfez'deki ticari gemilere yönelik saldırılardaki artış nedeniyle Brent fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

İran savaşı Orta Doğu genelinde kapasite artırmaya yönelik projeleri aksatırken, gelecekteki üretim potansiyeline ilişkin tahminlerde de belirsizlik oluştu. Bu gelişmelerin ardından OPEC+ üyelerinin 2027 petrol üretim kotalarını belirleyecek değerlendirmeyi ertelediği bildirildi.

Konuya yakın iki kaynak, kararın söz konusu gelişmelerin ardından alındığını söyledi.