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Giriş Tarihi: 11.6.2023 09:50 Son Güncelleme: 11.6.2023 09:52

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illeri kapsamındaki sahası için metan gazı işletme ruhsatı verildi.

AA
Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, sahanın mevcut rezerv durumu ve üretim programı dikkate alınarak, metan gazı işletme ruhsat sahası için verilen iş ve mali yatırım programının yerine getirilmesi şartıyla, TTK'nin Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta toplam 257 bin 226 hektar alanı kapsayan sahası için 7 Şubat 2045'e kadar metan gazı işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Adana'daki iki sahasında petrol arama ruhsat süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla iki yıl uzatıldı.

TPAO'nun Diyarbakır'daki sahasına ilişkin ruhsat 13 Mayıs 2025'e, Adana'daki sahasına ilişkin ruhsat ise 11 Mayıs 2025'e kadar geçerli olacak.

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Petrol hakkına müteallik karar
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