Petrol için iki yönlü risk uyarısı! Morgan Stanley ve Goldman Sachs tahminini açıkladı

ABD VE İRAN ARASINDA HÜRMÜZ PAZARLIĞI

New York'ta görüşmeler yürüten ABD'li ve İranlı müzakerecilerin savaştan aşamalı çıkış için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre gündemdeki plan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması karşılığında Washington'ın İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını içeriyor.

İran ise nükleer program konusunda geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını da içeren öneriyi kabul etmesi halinde dahi Tahran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini söyledi.

Diplomatik temaslara ilişkin haberler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.