Petrol için iki yönlü risk uyarısı! Morgan Stanley ve Goldman Sachs tahminini açıkladı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yoğunlaştığı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 2,28 dolar azalarak 104,32 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 2,20 dolar düşerek 92,41 dolara indi.
ABD VE İRAN ARASINDA HÜRMÜZ PAZARLIĞI
New York'ta görüşmeler yürüten ABD'li ve İranlı müzakerecilerin savaştan aşamalı çıkış için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.
Görüşmelere yakın kaynaklara göre gündemdeki plan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması karşılığında Washington'ın İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını içeriyor.
İran ise nükleer program konusunda geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını da içeren öneriyi kabul etmesi halinde dahi Tahran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini söyledi.
Diplomatik temaslara ilişkin haberler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
BRENT VE WTI'DA HAFTALIK PERFORMANS AYRIŞTI
Brent petrol cuma günü yüzde 2,1 düşüşle 104,32 dolardan kapanırken, WTI yüzde 2,3 değer kaybederek 92,41 dolara geriledi.
Haftalık bazda Brent petroldeki yükseliş yüzde 1'in altında kalırken, WTI yaklaşık yüzde 8 geriledi.
Brent ile WTI arasındaki fiyat farkı da üst üste üçüncü günde yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD benzin vadeli işlemleri ise cuma günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.
PETROL FİYATLARI İÇİN İKİ YÖNLÜ RİSK UYARISI
Goldman Sachs, küresel petrol talebinin beklenenden fazla gerilediğini açıklayarak iki yönlü riske işaret etti.
Goldman, talepteki düşüşün petrol fiyatları açısından aşağı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti. Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolar, WTI tahminini ise 83 dolar olarak öngördü.
MORGAN'IN TAHMİNİNİ 15 DOLAR DÜŞÜRDÜ
Morgan Stanley, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın ardından petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, bu yılın dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 15 dolar düşürerek 80 dolara indirdi.
Morgan Stanley, üçüncü çeyrek tarihli Brent petrol fiyatı ortalama tahminini de varil başına 90 dolara çekti. Bankanın önceki tahmini 100 dolardı.