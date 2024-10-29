Petrol ithalat verileri açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustosa ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 7,11 azalarak 2 milyon 649 bin 870 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 22,5 azalışla 1 milyon 273 bin 878 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,85 artarak 4 milyon 431 bin 668 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 313 bin 38 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 487 bin 683 tonla Irak ve 316 bin 212 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,2 artarak 519 bin 186 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 9 artarak 2 milyon 429 bin 967 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 12,6 artarak 3 milyon 110 bin 114 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 0,8 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,42 artarak 574 bin 316 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 104,7 artışla 159 bin 37 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 67,2 azalışla 8 bin 687 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 42,1 artarak 257 bin 192 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 0,8 artışla 1 milyon 206 bin 438 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 azalarak 1 milyon 304 bin 879 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 5,04 artarak 471 bin 999 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 0,44 azalarak 644 bin 751 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 95,9 artışla 165 bin 27 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 10,9 azalarak 3 milyon 111 bin 648 ton olarak gerçekleşti.