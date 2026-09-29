Petrol kanatlandı, altın çakıldı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir uzlaşmaya ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin yüksek kalmasıyla haftaya sert yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmayı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan barış teklifini reddetmesinin ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ten fazla yükselerek 108.6 doları geçti. ABD ham petrolü (WTI) ise 94 doları geçti. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette, İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen Washington ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını bildirmesi etkili oldu.

GÖZLER 4 EKİM'DE

Piyasalar, OPEC+ grubunda yer alan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 4 Ekim'de yapacağı toplantıya odaklandı. Söz konusu ülkeler, 6 Eylül'deki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini eylül seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Altının ons fiyatı yüzde 3'ten fazla düşerek 4 bin 155 dolara geriledi. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 5'lik kayıpla 61 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla artıracağı beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarındaki satış baskısını artırıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör