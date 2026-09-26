Petrol piyasasında Hürmüz’e alternatif plan: 2030 için 13 milyon varillik kapasite

HÜRMÜZ'DEN PETROL ARZININ YÜZDE 20'Sİ GEÇİYORDU

ABD/İsrail-İran Savaşı öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si ile küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si geçiyordu.

Kesintinin en yoğun döneminde küresel petrol ve gaz arzının yüzde 14'ü sekteye uğradı. Rapora göre bu oran, 1970'lerdeki petrol şoklarının etkisinin yaklaşık iki katına, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'deki en yüksek etkisinin ise yaklaşık altı katına karşılık geldi.

Doğal gazdaki doğrudan etki ise daha sınırlı kaldı. Küresel gaz arzının yaklaşık yüzde 3'ü etkilendi. Küresel LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine rağmen LNG'nin küresel gaz arzındaki payının yüzde 15'ten az olduğu belirtildi.

GÜNLÜK 15,5 MİLYON VARİLLİK AÇIK OLUŞTU

Hürmüz Boğazı'ndan 2025'in son çeyreğinde günlük yaklaşık 21 milyon varil petrol geçerken, kriz döneminde bu akışın yaklaşık 3,3 milyon varillik bölümü devam etti.

Rapora göre, kriz öncesinde Çin ve diğer ülkelerin petrol stoklarını artırması ve bu alımların durmasının da etkisiyle küresel sistemde yerine konulması gereken petrol arz-talep açığı günlük yaklaşık 15,5 milyon varil olarak hesaplandı.

Bu açığın yaklaşık yüzde 35'i alternatif boru hatları üzerinden yeniden yönlendirme ve Hürmüz dışındaki üretim artışıyla karşılandı.

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra'ya uzanan boru hattının daha yoğun kullanılması sayesinde günlük yaklaşık 4,7 milyon varillik ilave petrol akışı Hürmüz Boğazı dışından piyasaya sunuldu.

Brezilya, Kazakistan, ABD ve Venezuela başta olmak üzere Hürmüz dışındaki üreticilerin ilave üretimi de günlük yaklaşık 500 bin varillik katkı sağladı.

Petrol stoklarının kullanılması ise açığın yüzde 20'sini karşıladı. Küresel stoklardan günlük yaklaşık 3,5 milyon varil petrol kullanıldı. Bunun yaklaşık 2,5 milyon varili Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin koordineli stok kullanımından, yaklaşık 1 milyon varili ise Çin'den geldi.

Kalan miktarın yaklaşık yüzde 45'i ise günlük 6,8 milyon varillik petrol tüketimi düşüşüyle dengelendi.