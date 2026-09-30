Petrol ve doğalgazda hedef yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın küresel anlamda büyük bir enerji krizi yaşadığını belirterek, "Böyle bir dönemde kendi enerjine sahip olmak, çok kıymetli bir hale geldi. Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak" dedi. Bakan Bayraktar, Filyos'ta bir sosyal medya kanalına yaptığı açıklamada Karadeniz'deki doğal gaz üretimini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ekim ayında bölgeye uğurlanacağını söyledi. Üretimin üçüncü fazında yeni bir yüzer üretim platformunu daha devreye alacaklarına işaret eden Bayraktar, "Onunla beraber üçüncü fazı tamamlayacağız ve üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz, onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak" açıklamasını yaptı. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak. Bu rakam bugün Türkiye içi ve dışında 350 bin varillerde. Bu rakamı, 2028'de 550-600 bin varillere ve ondan sonra da günde 1 milyon varil hedefine götüreceğiz" açıklamasını yaptı.

DESTEK ARTMIŞ DURUMDA

Küresel düzeyde artan enerji maliyetleriyle birlikte enerji faturalarındaki desteğin de arttığına dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye farklı kaynaklardan farklı fiyatlarla doğal gazını tedarik ediyor ama biz bunu minimum düzeyde vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Mesela, şu yaşanan fiyat artışlarını hiç yansıtmadık. Yüzde 50'ler mertebesinde olan doğal gazdaki destek, bu artan maliyetlerle beraber aslında şu anda biraz daha artmış durumda" dedi. Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi hakkında da konuşan Bayraktar, "Maddi karşılığı ne kadar biliyor musunuz? 250 milyar TL. Devletimizin bütün imkân ve kabiliyetleriyle vatandaşımıza bu maliyetleri en az şekilde nasıl yansıtırız, bunun peşindeyiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör