Petrol yüzde 14’lük yükselişe koşuyor! Brent ve WTI’de 3 ayın en güçlü performansı

TRUMP YAPTIRIM İDDİALARINI REDDETTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamaları da etkili oldu.

Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin, İran'ın nükleer programıyla ilgili somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması konusunda adım atmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetti.

Trump, "Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL SEVKİYATI YENİDEN BAŞLADI

Suudi Arabistan, Doğu-Batı Boru Hattı'ndaki faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'ndan petrol tankerlerine yükleme işlemlerini tekrar başlattı.

Orta Doğu'daki petrol üreticilerinin ham petrol ihracatı da Eylül ayında toparlandı. Bölgeden yapılan ihracat günlük 16,328 milyon varile yükselerek ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın şubat ayının sonlarında başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.