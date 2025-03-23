Pick-up pazarında rekabet artıyor

Türkiye'de pick-up satışları artıyor. 2019'da 7 bin 59 adet olan satışlar, 2024'te 16 bin 805 adete yükseldi. Böylece son altı yılda pazar yüzde 138 büyüdü. Pickup pazarı 2025'e de hızlı girdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Şubat 2025'te 1607 adet pick-up satıldı. Bu pazarın ikincisi Toyota, atağa geçmeye hazırlanıyor. 2024'te 3 bin 408 adet satan Hilux modelinin GR versiyonunu mayısta satışa sunacak. 2025'te toplam 7 bin 500 adet Hilux satışı hedefleyen Toyota, GR versiyonundan ise bin adet satacak. Bu arada Hilux, son 20 yılda 62 bin adetle Türkiye'de en çok satan pick-up unvanına sahip.

TİCARİDE ATAĞA KALKIYOR

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Hilux'un Türkiye'de güçlü bir müşteri kitlesine sahip olduğunu, 20024'te segmentindeki pazar payının yüzde 20 olduğunu söyledi. Bu yıl Hilux'ın yeni versiyonu ile Türkiye'deki ticari araç atağını başlatacaklarını anlatan Bozkurt, "Önümüzdeki aydan itibaren Toyota Professional ürün gamında tamamen yeni modeller sunmaya başlayacağız ve 2025 boyunca hafif ticari araç atağımız devam edecek" dedi.