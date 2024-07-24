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Giriş Tarihi: 25.7.2024

Pimco: Türk varlıklarına pozitif bakışımız sürüyor

Pimco: Türk varlıklarına pozitif bakışımız sürüyor
Dünyanın başlıca fon yöneticilerinden ABD'li Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle TCMB'nin "kısa vadede" sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi. Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni ekonominin kabul görmüş politikalara geri dönmesiyle yabancı yatırımcılar tekrar Türk varlıklarına yönelmeye başlarken, Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti. Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" şeklinde konuştu.
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Pimco: Türk varlıklarına pozitif bakışımız sürüyor
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