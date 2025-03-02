Piyasalar yoğun veri gündemine hazırlanıyor! İşte faiz ve enflasyon beklentileri

Tüm piyasaların gözleri bu hafta açıklanması planlanan Merkez Bankası faiz kararı ve şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Gelecek hafta sadece bu iki veri değil, reel efektif döviz kuru ve piyasa katılımcıları anketi de yayımlanacak. İşte tüm gelişmeler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Mart Perşembe Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomist, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

TÜM HAFTA KRİTİK VERİLER YAYIMLANACAK

Öte yandan pazaetesi günü enflasyonla beraber yurt içi ÜFE, imalat sektörü PMI, bankacılık sektörü net karı gibi veriler de yayımlanacak. Salı reel efektif döviz kuru verisi belli olurken cuma piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi gibi veriler açıklanacak.