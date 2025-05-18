Piyasalar yoğun veri gündemine hazırlanıyor! İşte gelecek haftanın gelişmeleri...

Küresel piyasalarda gümrük anlaşmasının olumlu etkileri sürerken Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporundan TÜFE verileri için yapacağı açıklamalar takip edilecek.

AVRUPA'DA TÜFE VERİLERİ BEKLENİYOR

Pazartesi günü Türkiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar tatilde olacak.

Avrupa'da faiz kararlarının belirleyici olan tüketici fiyat endeksi aylık ve yıllık olarak açıklanacak. Bir önceki ay Avrupa genelinde TÜFE yıllık 2,2 şeklinde ölçülmüştü. Aynı gün Fed Dallas Başkanı Lorie K. Logan'ın konuşması da takip edilecek.

Salı günü Türkiye'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verileri belli olacak.

Perşembe günü Türkiye'de kapasite kullanım oranı ve imalat güveni, brüt ve net döviz rezervleri açıklanacak.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN ENFLASYON RAPORUNDA

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 2,96 yükselişle 9.668,36 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

Bununla birlikte İstanbul'daki barış müzakereleri de takip edilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan toplantının sonuçlarını ele aldı.

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 4 milyar 840 milyon dolar oldu.