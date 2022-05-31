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Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda Luna Coin depremi sürüyor! Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?
Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:49 Son Güncelleme: 31.5.2022 09:54

Piyasalarda Luna Coin depremi sürüyor! Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?

Piyasalarda Luna Coin depremi sürüyor! Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?

Binlerce kişinin büyük paralar kaybetmesine neden olan Luna Coin son durum ve fiyatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki, 12 Mayıs 2022’de tarihi bir düşüş yaşayan bu coin, 26 bin 700 dolara inerek 1,5 yılın dibini görmüştü. Hal böyleyken kripto para piyasasında bu durum halen gündem olmaya devam ediyor ve "Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?" soruları yanıt arıyor. Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao da servetinin büyük bir çoğunluğunu bu düşüşle beraber kaybettiğini açıklamıştı. Peki, Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek? İşte son durum, detaylar ve konuya dair yorumlar...

Luna coin fiyatı ve güncel gelişmeleri halen binlerce vatandaşın gündeminde yerini almaya devam ediyor. Kripto para piyasası geçtiğimiz haftalarda bu coindeki depremi konuşmuştu. Çünkü, hiç beklenmedik şekilde 12 Mayıs 2022'de tarihi bir düşüş yaşayan TERRA LUNA, 26 bin 700 dolara inerek rekor bir düşüş yaşamıştı. Yatırımcılar ve kripto para piyasasının yakından takipçileri şimdilerde "Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Luna coin yorumları, canlı ve güncel rakamları...

Kripto para son dakika haberleri: TERRA LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? Luna coin neden düştü, ne kadar düştü?

LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?

Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.

Kripto para son dakika haberleri: TERRA LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? Luna coin neden düştü, ne kadar düştü?

Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.

LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NEDEN DÜŞTÜ?

ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

Kripto para son dakika haberleri: TERRA LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? Luna coin neden düştü, ne kadar düştü?

LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.

Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Yakım adreslerini paylaşan Do Kwon, token yakımı konusunda da uyardı.

Terra, ilk günlerde UST kurtarma planı kapsamında muazzam miktarda basılan LUNA'nın arzının azaltılması için yakım politikasını savunuyordu. Yakım politikasının uygulanmasına yönelik ısrarlardan dolayı Do Kwon, geçen hafta sonu LUNA için bir yakım adresi paylaştı.

LUNA COİN ne kadar, kaç dolar, kaç TL, yükselecek mi? 30 Mayıs Canlı Grafik: Terra Luna Coin yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu?

Diğer yandan topluluk arasında bir kararsızlık söz konusu, zira çoğunluğu büyük yatırımcılardan oluşan bazı topluluk üyeleri, Terra kurucusunun yeni Blockchain kurma planını benimsemiş durumda. Do Kwon ise LUNA yakımının fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı yatırımcıların sadece tokenlerini kaybedeceğini savunmaya devam ediyor.

Token yakımı gerçekleştirerek fiyatın yükselebileceğine inananlar ise Terra kurucusunun geçtiğimiz günlerde artık LUNA tokeni basılmadığını duyurmasına bağlıyor.

LUNA COİN NE KADAR?

Güncel fiyat, 1 LUNA = ₺140.74

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Piyasalarda Luna Coin depremi sürüyor! Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?
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