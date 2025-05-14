PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PKK'nın fesih kararının Türkiye için çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Ekonomik Dönüşümü ve Büyüyen Yatırım Potansiyeli" başlıklı oturumda Türkiye ekonomisine yönelik sunum gerçekleştiren Şimşek, Türkiye'nin son 50 yıldır PKK ile mücadele ettiğini ve yapılan çalışmalara göre bunun maliyetinin 1.8 trilyon doları bulduğunu söyledi.

BÜYÜMENİN MOTORU OLACAK

Fesih kararının çok olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Şimşek, "PKK'nın kendini feshetmesi kredi notu açısından da olumlu. Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız. Enerjimizi ve paramızı Türkiye'nin demografik yapısının son derece elverişli olduğu ülkemizin doğu ve güney doğusunu yeniden inşa etmeye harcayacağız. Burası Türkiye'nin büyümesinin yeni motoru olacak. Ayrıca, Suriye, Irak dahil olmak üzere tüm bölgeyi ayağa kaldırmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca Türkiye'nin demokratik yolculuğuna ve ülkemizin algısını iyileştirmeye yardımcı olacaktır" dedi.

GELECEĞİMİZ PARLAK

Şimşek, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl ve bu yıl büyümenin kısmen yavaşladığını söyledi. Şimşek, bu durumun uzun vade için geçerli olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin uzun vadede ekonomik büyümesine yönelik geleceği oldukça parlak" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'nin küresel jeopolitik gelişmelerde büyük bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, halihazırda Rusya ve Ukrayna arasında bir barış sağlanması için aracılık görevini üstlendiğini, Suriye'de terörle mücadeleye ve bölgede istikrar sağlanmasına katkı sağladığını, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı bir barış, Afrika'daki sorunların çözümüne katkı sunduğunu belirtti.