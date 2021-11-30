Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Plastiği dönüştürerek mobilya üretiyor
Giriş Tarihi: 1.12.2021

Plastiği dönüştürerek mobilya üretiyor

Plastiği dönüştürerek mobilya üretiyor

Sürdürülebılırlık konusunda önemli bir adım atan mobilya markası Modalife, doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi için 18 milyon dolarlık Modalife Plastik Fabrikası'nı kurdu. Şirket, plastik hammadde ihtiyacının tümünü bünyesindeki geri dönüşüm tesisinden karşılayacak. Tesiste her gün, doğaya atık olabilecek 32 ton plastik, hammaddeye dönüştürülerek her gün 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer enerji ve 106 varile eş değer petrol tasarrufuyla çevre ve ekonomi için değer üretiliyor.

Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, "Plastik hammadde ihtiyacını tamamen geri dönüşümle sağlayan ilk mobilya üreticisiyiz. Farklı ürün gruplarımız için plastik parçaların yanı sıra, plastik ev, balkon ve bahçe mobilyaları ürettiğimiz Modalife Plastik üretim tesisimiz, tüm plastik hammadde ihtiyacını, kendi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi karşılıyor.

Bu sayede her gün, doğaya atık olabilecek 32 ton plastik, doğa ve ekonomi için değere dönüşüyor" dedi. Tesisin enerji ve petrol tasarrufu açısından önemli değerler ürettiğini vurgulayan Tonga, bu yolla doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Plastiği dönüştürerek mobilya üretiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA