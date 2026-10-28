Platin piyasasında çift yönlü baskı: Faizler ve talep kaybı!

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ZAYIFLAMA PLATİN TALEBİNİ SINIRLIYOR

Platin piyasasında talep görünümünü etkileyen önemli unsurlardan biri de otomotiv sektöründeki gelişmeler olarak öne çıkıyor. Taşıt finansmanı maliyetlerinin yükselmesi ve yakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, otomobil satışları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, araçların egzoz gazı arıtma sistemlerinde kullanılan katalizörlere yönelik platin talebini de olumsuz etkiliyor.

Sektör verilerine göre otomotiv kaynaklı platin talebinde yüzde 4'lük düşüş öngörülüyor. Sanayi kullanımında ise yüzde 5'lik artış beklentisi bulunuyor. Ancak sanayi talebindeki büyümenin, otomotiv sektöründen kaynaklanan daralmayı tamamen telafi edemeyebileceği değerlendiriliyor. Bu görünüm, platin piyasasında toplam talebe ilişkin beklentileri zayıflatıyor.