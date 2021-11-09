Poliçe için kağıt tüketimi %40 azaldı

ALLIANZ Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 2020 Entegre Raporu'nu yayınladı. Raporda, 2019 yılına göre kesilen poliçe başına kağıt tüketiminin yüzde 37.5 azaldığı, ayrıca çalışan başına düşen sera gazı emisyonlarının da yüzde 37.7 azaldığı tespit edildi. Çalışan başına düşen atık miktarı yüzde 73.2 azaldı. Tüm sürdürülebilir çözümlerden elde edilen gelir rakamı da 71 milyon TL'ye çıktı. Allianz Türkiye
CEO'su Tolga Gürkan
, iş dünyasında büyümenin, artık dünya ve insanlığı korumak için neler yapıldığıyla da ilgili olduğunu ifade ederek, "Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Sürdürülebilirlik konusunu bütünsel olarak ele almanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz" dedi.