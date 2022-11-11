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Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:14

Polonya Ukrayna'ya 1570 yeni Starlink uydu ünitesi tedarik etti

AA
Polonya Ukrayna’ya 1570 yeni Starlink uydu ünitesi tedarik etti

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine ek 1570 Starlink uydu ünitesi sağladığını bildirdi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna genelinde elektrik tedarikinde sorunlar olduğu için söz konusu sistemlerin önemine işaret etti.

Bazı bölgelerde mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının çalışmadığını vurgulayan Fedorov, hükümetin, iletişimin korunabilmesi için halka açık internet noktaları kuracağını aktardı.

Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine 1570 Starlink uydu ünitesi sağladığı bilgisini paylaşarak bunların bir kısmının kurtarılmış bölgelerdeki yönetimlere verileceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'nın ortaklarından 20 binden fazla Starlink ünitesi aldığına dikkati çeken Fedorov, bunların 5 bininin Polonya hükümetince gönderildiğini kaydetti.

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Polonya Ukrayna'ya 1570 yeni Starlink uydu ünitesi tedarik etti
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