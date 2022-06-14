Portfolyo Nedir? Finans Terimi Olarak Portföy Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Portfolyo nedir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişinin araştırdığı bu konu finans dünyasında da önemli terimlerden biridir. İş yaşamında ve okullarda sıklıkla kullanılan bu terim birçok farklı sektör için hazırlanabilir. Ne işe yaradığı ve hazırlandığı da merak edilenler arasındadır. Bu bakımdan finans terimi olarak portföy ne demek, ne işe yarar sorularını sizler için yanıtladık.

Portföy Nedir?

Portföy kelime anlamı olarak kağıt paraların konulduğu cüzdan olarak tanımlanabilir. Ancak finans dünyasında bu kelimenin daha geniş bir anlamı bulunur. Ekonomi, finans ve bankacılık sektörlerinde en çok kullanılan kelimelerden biridir.

Bir yatırımcının yatırım yaparak kazanç sağlamak adına elinde tuttuğu ve istediği gibi kullanabildiği yatırım araçlarının toplam değeri şeklinde ifade edilebilir. Bunlar altın, döviz, hazine bonosu ya da bir hisse senedi olabilir. Tüm yatırım araçlarının toplam değerini ifade eden bir kavram olduğu söylenebilir. Portföy yönetimine göre bu araçların her birinin anlık takibi büyük bir önem taşır.

Portföy Ne Demek?

Finans dünyasında sıkça kullanılan portföy kelimesi genelde yatırımcıların elinde bulunan yatırım araçlarının toplam değeridir. Yatırım portföyleri de yatırımcıların hem risk hem de kazanç beklentileri baz alınarak hazırlanmaktadır. Portföy yönetimi aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilir ve yatırımcıların tüm yatırım araçları bu yönetim altında takip edilir.

Portföy yönetimi ile tüm yatırım araçlarının takibi anlık olarak yapılır. Aksi halde sermaye piyasalarında gerçekleşen ani değişimler karşısında yatırımcılar ciddi riskler altında kalabilirler. Değişen piyasalara karşın portföy yöneticileri yatırımcılar piyasa koşullarına göre çeşitli güncellemeler gerçekleştirmektedir.

Portfolyo Nedir?

Portföy yatırım alanında yer almak isteyen kişilerin gerçekleştirdikleri yatırımların toplam değerleridir. Bu değerlerin takibi aracı kurumlar tarafından yapılır ve yatırımcıların risklerden korunması sağlanır. Bu durum da portföy yönetimi olarak isimlendirilir. Hazine bonosundan hisse senetlerine kadar birçok yatırım aracı portfolyo içerisinde yer almaktadır. Anlık olarak takip isteyen bir yatırım terimi olduğu söylenebilir.

Finans Terimi Olarak Portföy Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Finans terimi olarak en çok kullanılan kelimeler arasında portföy terimi de yer alır. Bu terim yatırımcıların ve aracı kurum çalışanlarının bilmesi gereken terimler arasında yer alır. yatırım araçlarının toplam değerini ifade eden portföy birçok yatırım aracı ile ilgili olabilir. Döviz, altın, hazine bonosu gibi yatırım araçlarının toplam olarak ifade edilen değeridir.