Poşet fiyatı 50 kuruşa çıktı

Yıllardır 25 kuruşa satılan plastik poşete yüzde 100 zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 2025 yılı için plastik poşet fiyatını 50 kuruş olarak belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı 60'tan 86 kuruşa yükseltildi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. 21 Kasım'da bakanlıkta yapılan Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda bir poşetin 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı ile 2 lirayı aşan maliyeti olduğu belirtilmişti.