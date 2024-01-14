Posta sektörü e-ticaretle büyüyor

Posta sektörü, son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle gelirlerini katladı. Sektörün net satış gelirleri, 2023'ün ilk yarısı itibarıyla yıllık bazda iki katına çıkarak 25,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2023'ün ilk yarısını kapsayan Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, sektörde yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 46 oldu, bu işletmecilere 24'ü ulusal, 28'i yerel olmak üzere 52 yetkilendirme verildi.

Sektörde haberleşme gönderileri sayısı, geçen yılın ilk 6 ayında 220,3 milyon olarak gerçekleşti. Şehirlerarası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının yüzde 84,8 olduğu ve gönderilerin büyük bölümünü oluşturduğu kaydedildi. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Haberleşme gönderileri haricinde kalan ve posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısı yıllar itibarıyla artış eğilimini sürdürdü ve geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 598,1 milyonu aştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

E-TİCARETTEKİ BÜYÜME SEKTÖRE YANSIDI

Son yıllarda e-ticaret hacminde artışın etkisiyle posta sektöründe gönderi hacimleri ve buna bağlı olarak posta hizmet sağlayıcılarının gelirleri önemli ölçüde yükseldi.

Buna göre, sektör, 2019'un ilk yarısını 3,5 milyar lira, tamamını ise 7,7 milyar lira net satış geliriyle kapattı. Sektörün net satış gelirleri, Kovid-19 salgınıyla e-ticaret hacminde artışın görülmeye başlandığı 2020'de 13,1 milyar liraya yükseldi. Gelirlerdeki artış ivmesi sonraki yıllarda da devam etti ve 2021'de 18,1 milyar liraya, 2022'de 33,5 milyar liraya çıktı.

Geçen yılın ilk yarısında ise söz konusu gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 25,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Son 5 yılda e-ticaret hacminde yaşanan artış sektör verilerine de yansırken, net satış gelirleri, geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 2019'un aynı dönemine göre 7 katına çıktı.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ

Haberleşme gönderilerinden elde edilen gelir ise yıllık bazda yüzde 61 artışla 3,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bahsi geçen gelirler, 2019 ve 2021'de 1,2'şer milyar lirayken, 2021'de 2,6 milyar liraya, 2022'de 4,6 milyar liraya yükseldi.

Gönderim yerlerine göre "şehir içi", "şehirlerarası" ve "uluslararası" kategorilerinde en büyük gelir, şehirler arası haberleşme gönderilerinden elde edildi. Bu dönemde haberleşme gönderilerinden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 82,3'ü şehirlerarası ve yaklaşık yüzde 13,7'si şehir içi gönderilerden sağlandı.

HİZMET SAĞLAYICILARIN YATIRIM BÜTÇESİ ARTTI

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle hızla büyüyen e-ticaret sektörünün etkisiyle posta kolisi/kargosu gelirleri, 2019'da 6,5 milyar lirayken, 2020'de 11,9 milyar liraya, 2021'de 15,4 milyar liraya, 2022'de 28,9 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın ilk 6 ayında söz konusu gelir, 22,2 milyar lira oldu.

Tüm posta kargosu/kolisi gönderilerinin yaklaşık yüzde 72'sinin şehirlerarası gönderilerden oluştu.

Türkiye'de posta sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazanırken, posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçenin de arttığı görüldü. Posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı 2019'da yaklaşık 880 milyon lira civarındayken bu rakam 2023'n ilk yarısında 1 milyar 515 milyon lirayı geçti.

Türkiye genelinde toplam 9 bin 915 posta acente/şubesi hizmet veriyor. Sektörde çalışan personel sayısı 2019 sonu itibarıyla 83 bin 857 iken, bu sayı 2023'ün ilk yarısında 97 bin 573'e ulaştı.