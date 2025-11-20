Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda ikiye bölündü

ABD Mer kez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

FED YETKİLİLERİ İNDİRİM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, para politikası görünümü değerlendirilirken yetkililerin mevcut para politikası duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğu konusunda çeşitli görüşleri dile getirdiği aktarıldı.

Bazı yetkililerin, ekim ayınd a ki toplantıda politika faizinde yapılan 25 baz puanlık indirime rağmen politika duruşunun kısıtlayıcı olmaya devam edeceği görüşünde olduğu tutanaklarda belirtildi.

Buna karşılık bazı katılımcıların ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığına, destekleyici finansal koşullara veya kısa vadeli reel faiz oranlarına ilişkin tahminlere işaret ederek para politikası duruşunun net bir şekilde kısıtlayıcı olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Tutanaklarda, "Para politikasının kısa vadeli seyri tartışılırken, yetkililer, Komitenin aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin ekonominin gelecek toplantıya kadar beklentiler doğrultusunda seyretmesi halinde aralık ayında politika faizinin daha da düşürülmesinin uygun olabileceğini değerlendirdiği belirtildi.

BİRÇOK YETKİLİ SABİT KALMASINDAN YANA

Buna karşılık birçok yetkilinin ise ke n di ekonomik görünümleri doğrultusunda yılın geri kalanında faiz oranının sabit tutulmasının uygun olacağını ifade ettiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Bu bağlamda, toplantıda birçok yetkili federal fon oranı için hedef aralığın düşürülmesinden yanaydı, bazıları bu kararı desteklemekle birlikte sabit tutulmasını da destekleyebilirdi, birkaçı ise hedef aralığın düşürülmesine karşıydı." ifadeleri yer aldı.

Fed'in ekim ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme kararı 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullanmıştı.

Fed'in gelecek toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak.