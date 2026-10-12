Premium otoda ezber bozuldu

Premium otomobilde ezber 2026'da bozuldu. En çok satan üç Alman marka arasına ilk kez bir başka marka girdi. İlk dokuz ayda 13 bin 239 adet satış gerçekleştiren Volvo, sıralamada Audi'yi sollayarak Mercedes-Benz ve BMW'nin ardından üçüncü oldu. Volvo'nun bu başarısının nedeni ise elektrikli EX30 modeli. Marka, 2026 Ocak-Eylül aylarında toplam 5 bin 590 EX30 satışı gerçekleştirdi. Yıl sonunda toplam satışlarının 18 bin adetlere ulaşacağını açıklayan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "Yeni modellerin etkisiyle Volvo Türkiye olarak tarihi satış rekorumuzu kıracağız. Bu rekorun aynı zamanda düşen toplam pazarda kırılması daha da önem taşıyor" dedi. Son dört yıldır Volvo'nun satışlarının katlandığını söyleyen Emiroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'de 2022'de 8 bin 288 adet, 2023'te 11 bin 646 adet, 2024'te 12 bin 24 adet, 2025'te ise 15 bin 225 adet satış gerçekleştirdik. Türkiye, Volvo'nun Avrupa'da en çok satıldığı ilk beş, dünyada ise 10 ülke arasında yer alıyor. Ayrıca satışlarını en çok artıran ülke konumunda bulunuyor." Geçen hafta satışa sunulan elektrikli ES90 modelinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Emiroğlu, Malezya'da üretilen ES90 için en büyük kapasitenin Türkiye'ye ayrıldığını söyledi. Yıl sonuna kadar yaklaşık 250-300 adet satış hedeflediklerini ifade eden Emiroğlu, gelecek yıl hedeflerinin ise 1000 adet olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör