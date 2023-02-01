Prim alacakları da yapılandırılıyor

Emeklilikteyaşa takılanlarla (EYT) birlikte prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları yapılandırma kapsamında yer alıyor.SGK alacaklarında da Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi gecikme cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ve tutara bakılmadan bu alacaklara bağlı gecikme cezalarından tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarına karşılık olarak sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ye ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek.Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar başvuracaklar. Ödeme en fazla 48 ay taksitlendirilecek ve ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2023'te yapılacak. Borcu peşin ödeyenlerden ise anapara ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak.