Prim gününe ve yaşa göre farklı ödeme yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirtti. Bir TV programına katılan Şimşek, emeklilere yönelik iyileştirme için teknik çalışmaların büyük ihtimalle aralık ayı içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenlemenin bütçe dengesi ve finansal istikrar gözetilerek hayata geçirileceğini belirten Şimşek, kaynak oluşturulabilecek alanlar arasında deprem harcamalarındaki azalmayı, gelecek yıl eşel mobil uygulamasının sürdürülmemesi ihtimalini ve kayıt dışılıkla mücadeleden elde edilen kazanımları gösterdi.

ÖNCELİK EMEKLİLERDE

Şimşek, oluşturulan üç mali kaynağın öncelikli olarak emeklilere yönelik iyileştirmelerde kullanılacağını belirterek, bu adımın bütçe dengesi ve finansal istikrar korunarak atılacağını söyledi. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını vurgulayan Şimşek, destek tutarlarının emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti. Bazı emeklilere ise daha yüksek oranda destek sağlanacağını kaydetti.

50 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası çok taraflı kalkınma bankalarıyla ilişkilerinin son üç yılda önemli ölçüde güçlendiğini belirtti. Bu dönemde 50 milyar doların üzerinde uygun koşullu ve uzun vadeli finansman sağlandığını aktaran Şimşek, Dünya Bankası Grubu'nda ilk sıraya, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) ise son altı yıldır lider konuma yükseldiklerini söyledi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi, hatta hız anlamında öngörülenden daha iyi gittiğini belirten Şimşek, dünyadaki benzer durumlara oranla oldukça hızlı hareket ettiklerini ifade etti. ABD'deki Madoff vakasını örnek gösteren Şimşek, "2008 yılında bu ortaya çıktı. İlk ödeme 2011 yılında yapıldı. Ve ödemeler hala devam ediyor. 2017'de ödemelerin önemli bir kısmı yapılmıştı ama bakın yıllar almış. Bırakın aylar, haftalar; yıllar almış" dedi.

95 MİLYAR TL MERCEK ALTINDA

Bakan Şimşek, 440 kişinin 401 milyar lira yurt dışına çıkardığı yönündeki iddialara ilişkin incelemelerin sonuçlarını paylaştı. MASAK'ın MKK'dan aldığı veriler üzerinden yapılan incelemede, söz konusu tutarın 306 milyar lirasının fon içi işlemlerden kaynaklandığı ve kişilere yönelik bir para çıkışı olmadığı belirlendi. Geriye kalan yaklaşık 95 milyar liralık tutarın ise savcılıklar ve ilgili kurumlar tarafından incelemeye alındığını belirten Şimşek, tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu vurguladı.

371 BİN KİŞİ PARASINI TAMAMEN ALDI

Şimşek, olağan tasfiye kapsamındaki 97 fondan 94'ünde bugüne kadar 55 bin 821 yatırımcıya 68 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Sürecin, yüzde 99.9 oranında tamamlandığını belirten Şimşek, para piyasası fonlarında yatırımcıların tasfiye sürecinde elde edilen getirileri de aldığını ifade etti. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödeme yapıldığını bildiren Şimşek, toplam 131 fonun 119'unda 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar lira ödendiğini kaydetti. Şimşek, yaklaşık 456 bin yatırımcının 371 bin 21'inin, tasfiye kanunu kapsamında net yatırım tutarlarının tamamını alarak sistemden çıktığını söyledi.