Program devam ediyor gereken her şey yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan gelişmeleri, piyasa üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarla tehdit unsuru haline getirmek isteyenlerin oyunu bir kez daha tutmadı. Ekonomi yönetiminin mesajları ve tarihinin en yüksek döviz rezervine sahip olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamleleri 'kur sopası'nı kırarken, borsada ise hacimsiz düşüşte panikleyen küçük yatırımcı satarken, fonların alım yaptığı gözlendi.

KARARLILIK MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti: "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

DÖVİZ OYUNU TUTMADI

Döviz piyasasında dün yaşanan gelişmeler, kur üzerinden gerçekleştirilmek istenen operasyonu çok açık bir biçimde gözler önüne serdi. Piyasaların açılışının ardından dolar yüzde 13'e yakın artarak 41.64 liraya, euro ise yüzde 12 yükselerek 44.88 liraya çıktı. Hacimsiz bir biçimde gerçekleştirilen bu operasyonu, sahip olduğu güçlü rezervlerle başlangıçta müdahale etmeyip izleyen Merkez Bankası, öğlene doğru devreye girdi.

DOLAR ZİRVEDEN % 9 DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın hamleleriyle dolar gördüğü en yüksek seviyeye göre yüzde 9 gerileyerek 37.9 liraya indi. Euro da gün içi zirveye göre yüzde 7.5'lik kayıpla 41.5 liraya indi. Böylece sabah saatlerinde kurda yüzde 12-13 seviyesinde olan günlük yükseliş, daha sonra yüzde 3'lere geriledi. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına 10 milyar dolar civarında bir satışla müdahale ettiği belirtiliyor. Analistler Merkez Bankası'nın kura doğrudan müdahale etmediğini, kamu bankaları aracılığıyla alım-satımlarla etki ettiğini kaydetti.

REZERVLER ÇOK GÜÇLÜ

Merkez Bankası ihracatçı dövizleri ve kur korumalı mevduat ödemeleri gibi birçok kanaldan döviz alım satımı gerçekleştiriyor. Bu alım satım işlemleri son 1.5 yılda rekor artış sağladı. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre Mayıs 2023'te 98.4 milyar dolar olan toplam rezervler, 7 Mart 2025 itibarıyla 169.9 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 126.2 milyar dolar arttı.



ALTIN DA ZİRVEDEN ÇAKILDI

SABAH saatlerinde kurda yaşanan artışın etkisiyle 4 bin 68 liraya yükselen gram altının fiyatı da, Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından 3 bin 800 liraya indi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) dün gün içerisinde 285'i gördükten sonra, tekrar 280 seviyesinin altına geriledi. Gün içerisinde yüzde 99'a yükselen 1 hafta offshore swap faizi akşam saatlerinde yüzde 62'ye geriledi.





BORSA DEVRE KESTİ

BORSA İstanbul'da dün endeks özellikle küçük yatırımcıların panik satışlarının etkisiyle iki kez devre kesti. Borsa İstanbul yönetimi açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını 18'inci günde de devreye soktu. Endeks günü yüzde 8.7 düşüşle 9.860 puandan tamamladı. Borsada gün genelinde Ziraat Yatırım, Halk Yatırım ve İş Yatırım'ın alımları göze çarptı. Satış tarafında ise HSBC ve Yapı Kredi ön plana çıktı.