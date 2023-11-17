Proje finansmanı için 7.5 milyar $ kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon euro finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, "Böylece bu yıl kasım itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak miktarı 7.5 milyar dolara ulaştı" dedi.Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerinin altını çizen Mehmet Şimşek, "Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu."Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi" kapsamında kullanılmak üzere İLBANK'a karşılıksız tahsis edilmek üzere 400 milyon euro tutarında finansman sağlanacağını aktaran Şimşek, projeyle yaşanan deprem felaketi sonrası, kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanmasının amaçlandığına işaret etti. Şimşek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeyi yeniden inşa etmek için bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'ünü harcıyoruz" dedi. Şimşek, AYB'den en son 2018'de proje amacıyla finansman sağlandığına dikkat çekti.TÜRKİYE'NİN 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348.2 seviyesine geldi. CDS düşüşü, TCMB'nin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimi artırması, yabancılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyallerle devam ediyor.